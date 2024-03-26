الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول امام كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

تقدم منتخب مصر بهدف أول مبكر في شباك نظيره الكرواتي لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وسجل رامي ربيعة الهدف الاول للفراعنة بعد مرور 4 دقائق فقط من إنطلاق المباراة مستفيداً من ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها بطريقة رائعة.

تشكيل منتخب مصر امام كرواتيا 

حراسة المرمي : ابو جبل .
خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني .
في خط الوسط : اكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي قفشة .
في خط الهجوم: ترزيجيه - مصطفي محمد - مرموش.

الجريدة الورقية