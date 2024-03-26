رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول امام كرواتيا
تقدم منتخب مصر بهدف أول مبكر في شباك نظيره الكرواتي لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.
وسجل رامي ربيعة الهدف الاول للفراعنة بعد مرور 4 دقائق فقط من إنطلاق المباراة مستفيداً من ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها بطريقة رائعة.
تشكيل منتخب مصر امام كرواتيا
حراسة المرمي : ابو جبل .
خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني .
في خط الوسط : اكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي قفشة .
في خط الهجوم: ترزيجيه - مصطفي محمد - مرموش.