رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر بالهدف الأول امام كرواتيا

تقدم منتخب مصر بهدف أول مبكر في شباك نظيره الكرواتي لتصبح النتيجة 1-0 في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وسجل رامي ربيعة الهدف الاول للفراعنة بعد مرور 4 دقائق فقط من إنطلاق المباراة مستفيداً من ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها بطريقة رائعة.

تشكيل منتخب مصر امام كرواتيا

حراسة المرمي : ابو جبل .

خط الدفاع : محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني .

في خط الوسط : اكرم توفيق - مروان عطية - محمد مجدي قفشة .

في خط الهجوم: ترزيجيه - مصطفي محمد - مرموش.