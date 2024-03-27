الدقهلية تعلن عن فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء عن فتح باب التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024 خلال شهر مارس الجاري وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وصرح " المحافظ " قائلاً علي جميع الراغبين في المشاركة في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية من ابناء الدقهلية سرعة التجهيز والإعداد لتقديم مشروعاتهم فور الإعلان عن موعد التسجيل مع تحديد أفضل المشروعات التي تخدم مجال البيئة وتحقق التنمية المستدامة .

واوضح " مختار " بأن الهدف من المبادرة هو دمج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغييرات المناخية والبيئية وقلة الموارد والتي أصبح لها تأثير واضح علي المناخ علي مستوي العالم .

وأشار " المحافظ " الي أن المبادرة تستهدف تلبية معايير الاستدامة البيئية والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون وتلوث البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والمشروعات التي تعزز كفاءة الطاقه والموارد ، وكذا المشروعات التي تتناول حلول قضايا الأمن الغذائي والامن المائي وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي والذي يساعد بدوره على تخفيف اثار التغييرات المناخية .

كما قال " مختار " أدعوا أصحاب المشروعات من أبناء الدقهلية بالمشاركة بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية مثل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلباً علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض .

والجديد بالذكر ان محافظة الدقهلية قد حققت نجاحاً كبيراً بالمشاركة في الدورة الثانية من المبادرة حيث حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة لمشروع ( مكافحة الآفات الزراعية الناتجة عن التغيرات المناخية وطائرة لاسلكية لاكتشاف الآفات الزراعية ) .

وايضا جدير بالذكر أن تقديم وتقييم المشروعات سيتم من خلال 6 فئات ( مشروعات كبيرة الحجم ، مشروعات متوسطة ، مشروعات محلية صغيرة " حياة كريمة " والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والإستدامة )

وذ لك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول وأفكار ابتكاربة للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للمشروعات ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي وذلك لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال المرحلة الأولي والثانية ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن