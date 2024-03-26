شلبي: لم أسخر من إمام عاشور وصفقته أقوى من عبدالله السعيد (فيديو)

نفى المعلق الرياضي مدحت شلبي، سخريته من لاعب الأهلي إمام عاشور، قائلا: “تعرض للإرتجاج في المخ بسبب لعبة خلفية وقولت يا إمام متعملش كدة تاني والناس خدتها إني بتريق”

وأضاف مدحت شلبي، خلال حواره ببرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم: “أنا متريقتش على إمام عاشور، وهو مكسب كبير للنادي الأهلي وهو لاعب عظيم، ولكن عندما أصيب في تدريبات المنتخب ”.

صفقة إمام عاشور أقوى من تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد

وتابع مدحت شلبي: “في الوقت الحالي وبحكم السن، أعتبر صفقة إمام عاشور وتعاقد الاهلي معه أقوى من تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد”.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خضوع لاعبه إمام عاشور لعملية جراحية في الكتف.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد.

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أمس الجمعة إصابة إمام عاشور بخلع ما بين مفصل الكتف والترقوة بعد سقوطه في لقاء نيوزيلندا الودي الذي فاز به الفراعنة بنتيجة 1-0.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة إمام عاشور، لاعب خط الوسط مستقرة للغاية، بعد الجراحة التي خضع لها ‏في الكتف.‏

وأوضح أن الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل في الجيم وفي الملعب، وفقًا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه ‏للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن الجراحة التي أجراها تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء ‏البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة.‏

وكان إمام عاشور قد أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا‎.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏