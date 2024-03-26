مدحت شلبي يوضح لـ«ع المسرح» حقيقة الصراع بينه وبين أحمد شوبير

قال المعلق الرياضي مدحت شلبي إنَّ الصراع على الجماهيرية، ومن يكسب الكابتن أحمد شوبير أم أنا، أمر متروك للجمهور، «مينفعش أنا أو هو نجاوب عليه.. واللي أقدر أقوله في هذه المسألة أن كلانا سار على درب واحد».

وأضاف «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح» المُذاع على شاشة «الحياة»: «بدايتي سبقت الكابتن شوبير بقليل، وجاءت من خلال التلفزيون المصري عبر برنامج الأسبوع الرياضي، لكنه حاز على مساحة ظهور أكبر في برنامجه على قناة دريم الفضائية».

وتابع: «كنت أشارك مع شوبير كضيف أو محلل رياضي في برنامجه، ليتقدم كل منا في طريقه، والجمهور في هذه المنطقة الخاصة بنا يصنفنا رواد كوننا الأوائل، وكابتن شوبير له أسلوبه وطريقته وله كامل الاحترام والتقدير، وكذلك لي أسلوبي الخاص».

وكان قال الإعلامي الرياضي مدحت شلبي إن مُبارة الأهلي والزمالك الشهيرة بفوز الأهلي على الزمالك 6 - 1، كانت فاتحة الخير عليه في التلفزيون المصري، وبدأت الإدارة تنظر له نظرة ثانية.

وقال شلبي خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، إنه أكثر مذيع في التاريخ قدم مباريات الأهلي والزمالك، ولم يتخطاه أي مذيع على مر تاريخ المقدمين الرياضيين في مصر قدم هذا العدد.

أحرص على إخفاء هويتي التشجيعية

وقال شلبي أنه دائمًا ما يحرص على إخفاء هويته التشجيعية، فلا أحد يعرف هل هو أهلاوي أم زملكاوي، حتى زوجته لا تعلم هذه المعلومة، وقال على سبيل الفكاهة، قبل وفاتي بدقائق سوف أخبركم أي فريق أشجع.

كما قال الكابتن مدحت شلبي، إنه يتشرف أن يكون أهلاويا، وأيضا يتشرف بأن يكون زملكاويا، متابعا: «لا يمكن أفصح عن هويتي الرياضية، وحتى مراتي متعرفش أنا أهلاوي ولا زملكاوي».

وأكد «شلبي» خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على شاشة «الحياة»، أنه إذا أفصح عن هويته، يمكنه خسارة مدرسة كاملة، لافتا إلى أنه «ولا حد يعرف أنا ميولي لنادي إيه، ومراتي قالتلي في مرة أنا نفسي أعرف أنت أهلاوي ولا زملكاوي، قولتلها آخر لحظة قبل ما نغادر الأرض، هبقى أقولك».

هويتي الكروية يجب أن تظل في الظل

وتابع: «هناك إعلاميين بيقدموا برامج ولعبوا في الأهلي والزمالك، ومعروف هو بينتمي لمدرسة إيه، لكن من الاحترافية هو إني أتخلص من ده على الشاشة، فالهوية يجب أن تظل في الظل، وعمري في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج أو التعليق على المباريات، ما كانت عندي هوية مُسبقة وانا بعلق».