سيمون لـ"الوفد": صيد العقارب أسطورة درامية مليئة بالمفاجآت والصراعات

تميزت النجمة سيمون منذ بدايتها بأعمالها الفنية المتنوعة التي حققت بها قاعدة جماهيرية عريقة، وأصبحت من أهم نجوم الوطن العربي، وذلك بسبب إتقانها للأدوار التي تقدمها واختيارها لشخصيات تجذب قلوب الجمهور إليها، كما إنها تألقت كالعادة بعمل مختلف هذا العام فى "صيد العقارب" الذي يعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي 2024، وتصدر قائمة أكثر الأعمال متابعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وفقا لإحصائيات موقع جوجل بمصر، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

سيمون



وتكشف سيمون، خلال تصريحاتها لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" عن شخصيتها في مسلسل صيد العقارب، قائلة: "بجسد شخصية "سماسم" فى دور مختلف ومتنوع شكلاً وموضوعاً، وهي سيدة أعمال تفضل أسرتها بالمقام الأول فى حياتها من شدة حبها واهتمامها بهم جميعاً، وبالأخص أبنها المدلل، حتى أصبحت تعيش من أجل عائلتها، كما أنها تمر بالكثير من التغيرات والتحولات النارية وسط الصراع القائم بين عائلتين "ضرغام" و"الغول" بالإضافة لقوة شخصيتها وتذبذب انفعالاتها بين "القوة والضعف"، وخلال الأحداث القادمة سنكتشف تفاصيل حقيقة الصراع ونتائجه، المليئة بالعديد من المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة، كما أننا لم ننتهي من التصوير بعد في "صيد العقارب".

سيمون

أعربت سيمون عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل صيد العقارب، قائلاً: "الحقيقة أسعدتني ردود الأفعال القوية التي تلقتها خلال تجسيدي لشخصية "سماسم"، بالرغم من يقيني بنجاح العمل ولكني لم أتوقع أن يحدث ذلك منذ طرح الحلقات الأولى لصيد العقارب، وبالنسبة لي كانت هذة مكافأة عظيمة رداً على المجهود الكبير الذى بذلته فى تقديم الدور، كما أنني استقبلت أيضاً إشادات كثيرة من قِبل جموري على "مواقع التواصل الإجتماعي" ومازلت أتابع ردود أفعالهم واهتماماتهم بكل تفاصيل الشخصية والتفاعلات مع الصراعات القائمة بين العائلتين".

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

سيمون

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.