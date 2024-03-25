مدحت شلبي: "أنا أكتر واحد قدم مباريات أهلي وزمالك في التاريخ"

قال الإعلامي الرياضي مدحت شلبي إن مُبارة الأهلي والزمالك الشهيرة بفوز الأهلي على الزمالك 6 - 1، كانت فاتحة الخير عليه في التلفزيون المصري، وبدأت الإدارة تنظر له نظرة ثانية.

وقال شلبي خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج ع المسرح، إنه أكثر مذيع في التاريخ قدم مباريات الأهلي والزمالك، ولم يتخطاه أي مذيع على مر تاريخ المقدمين الرياضيين في مصر قدم هذا العدد.

أحرص على إخفاء هويتي التشجيعية

وقال شلبي أنه دائمًا ما يحرص على إخفاء هويته التشجيعية، فلا أحد يعرف هل هو أهلاوي أم زملكاوي، حتى زوجته لا تعلم هذه المعلومة، وقال على سبيل الفكاهة، قبل وفاتي بدقائق سوف أخبركم أي فريق أشجع.