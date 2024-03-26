عمرو يوسف بشكل جديد على بوستر فيلم شقو

نشر المخرج كريم السبكي، البوستر الرسمي لـ فيلم شقو، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك .

ويشارك في بطولة فيلم شقو، النجوم محمد ممدوح الشهير بتايسون ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

فيلم شقو



الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.



الجدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الأول بين عمرو يوسف و الثلاثي محمد ممدوح و دينا الشربيني وأمينة خليل منذ أن جمعهم عمرو في جراند اوتيل منذ ٩ أعوام.

عمرو يوسف ينتظر ولاد رزق 3

ينتظر النجم عمرو يوسف، موعد طرح فيلم ولاد رزق 3، والذي متوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.