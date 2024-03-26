اقرأ غدًا بالوفد.. مجلس الأمن يعتمد قرار هدنة رمضان لوقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مجلس الأمن يعتمد قرار هدنة رمضان لوقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

لأول مرة بلا فيتو أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد قرار هدنة رمضان لوقف الحرب الإسرائيلية

ترحيب فلسطيني ودولي بالقرار و"نتنياهو" يواصل العربدة في القطاع ويصر على اجتياح رفح

رئيس الوفد يكرم القادرين باختلاف في حفل إفطار الحزب السنوي بالدقهلية

خلال استقبال وفد من حركة فتح "شكري" يؤكد حتمية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ووجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن فورا

محافظ شمال سيناء: مستمرون في استقبال مساعدات غزة عبر 3 مسارات