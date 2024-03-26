فاكهة ذهبية تمنع الإصابة بالسكري وتحارب السمنة.. أطباء ينصحون بتناولها

أُثبتت دراسة كندية حديثة أن فاكهة التوت البرتقالي "الذهبي" الناتج عن شجيرة النبق البحري الموجودة في عدد من دول العالم، مصدرًا أساسيًا للحصول على مضادات الأكسدة الطبيعية، بالإضافة إلى خصائصه الغذائية والصيدلانية.

فوائد التوت الذهبي

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس"، زيت النبق البحري من أشهر الزيوت الغنية بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية وفيتامينات E وB وA والبوليفينول، وهي فئة من المركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة.

فوائد التوت الذهبي

كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود مركبات البوليفينول الرئيسية في بذور وثمار النبق البحري، ولكل منها فوائد صحية محتملة، بما في ذلك حماية القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى دورها في مكافحة مرض السكري والسمنة، وتعديل وظائف أعضاء الجسم بطريقة مفيدة، ما قد يدفع الأطباء إلى استخدام التوت الذهبي لعلاج الحالات الطبية الخطيرة.

في الوقت نفسه، يحتوي التوت على نسبة عالية من المركبات النباتية، التي تحارب التهابات الجسم كما تقاوم فكره تأكسد الخلايا في أنحاء الجسم، ما يمده بالطاقة ويمنع الشعور بالتخمة بعد الافطار في رمضان.

ويوصي الأطباء بتناول فاكهة التوت في رمضان لاحتوائه على الألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتحسن حركة الأمعاء ، وعملية التمثيل الغذائي الأمثل، وبالتالي تمنع الاصابة بالإمساك.

كما تحتوي فاكهة التوت أيضًا على نسبه عالية من الفيتامينات فهو يعزز من قوة الجسم، وعمل منظومة المناعة ضد المرض والعدوى خاصة خلال فصل الربيع.

لذا، ينصح الأطباء بتناول حفنه من فاكهة التوت بعد تناول الإفطار، لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقلل من الشعور بالإجهاد، كما أن سكرياته الطبيعية الصحية، تعزز سلامة الأعصاب وتمنحك القدرة على بذل الجهد.

جدير بالذكر أن فاكهة التوت من الأطعمة المنخفضة بالسُّعرات الحرارية، كما يزود الجسم بثلاثة جرامات من الألياف الغذائية، و150% من احتياجاته اليوميّة من فيتامين ج، و30% من احتياجاته اليوميّة من المنجنيز، ونظراً لاحتوائه على كمّية عالية من الألياف، ما يعزز الشعور بالشبع، ويُصبح التحكم في الوزن أسهل.

كما أنه من الفاكهة المناسبة للحامل، فهو مصدرٌ جيدٌ لفيتامين ج، والكربوهيدرات المفيدة، ومضادات الأكسدة، والألياف، كما يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الماء تعزز الرطوبة عند الحامل كما يساعد فيتامين ج على امتصاص الحديد، وتعزيز وظائف جهاز المناعة.