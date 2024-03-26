نضال الشافعي يكشف تفاصيل مسلسل جري الوحوش

أعرب الفنان نضال الشافعي عن سعادته بردود الأفعال الأولية التي أحدثها مسلسل جري الوحوش، والذي يعرض على قناة المحور ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وأكد نضال الشافعي، أن العمل يعود إلى رائعة الكاتب الكبير محمود ابو زيد وأعاد كتابته بشكل مميز يلائم الواقع الحالي المبدع احمد صبحي، لافتا إلى أن المخرج عبدالعزيز حشاد قدم شكلا مميزا في الاحداث واضاف تفاصيل جيدة القيمة للعمل.

وأشار نضال، إلى أن العمل ملىء بالفنانين الشباب الذين حاولو ان يقدموا تجربة فنية جيدة القيمة، لافتا إلى أن العملية الانتاجية في مصر من مصلحتها ان تجد اشكال والوان من الاعمال المختلفة التي تثبت يوما بعد الاخر انها ولاده للكثير من المواهب على كافة المستويات.

وقال نضال الشافعي :"المسلسل يقدم قصة رائعة تحترم عقول المشاهدين، بكفاءات تمثيلية مميزة، تحاول ان تثبت نفسها على الساحة، واعتقد ان المشاهد الذي يتابع العمل او سيتابعه مستقبلا سيعلم كلامي جيدا، وسيرى حجم المجهود الذي يقدمه الجميع" .

مواعيد عرض مسلسل جري الوحوش

يعرض مسلسل جري الوحوش خلال شهر رمضان الجاري على فضائية المحور في تمام الساعه السابعه والنصف، بالاضافة الى عرضه على قناة روتانا دراما .

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش من بطولة نضال الشافعي ومحمود حجازي وإدوارد ومحمد عز وفادية عبد الغني وحسني شتا وصلاح عبد الله وإلهام وجدي ومروة الأزلى وعايدة رياض وسميرة صدقي .

تفاصيل فيلم جري الوحوش

مسلسل مأخوذ عن فيلم "جري الوحوش"، والذي سبق وان قدمه كل من الفنان الراحل نور الشريف، والراحل محمود عبدالعزيز، إلى جانب حسين فهمي، ونورا، وحسين الشربيني، وهدى رمزي، وفؤاد خليل، ونعيمة الصغير، وعبدالله مشرف، وغيرهم الكثير، وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود أبوزيد، وإخراج على عبدالخالق.

من ناحية أخرى، يقدم نضال الشافعي خلال الموسم الرمضاني شخصية الامام الغزالي ضمن احداث مسلسل الحشاشين.