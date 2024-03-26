موعد تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس الحكومية يبدأ من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024-2025.

ويختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.

وتكون مادة اللغة الأجنبية الثانية في المرحلة الإعدادية مادة أساسية نجاح ورسوب، بجانب تدريس اللغة الإنجليزية.

وبدأت وزارة التربية والتعليم تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، حيث تم الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية.

وتنتقل وزارة التربية والتعليم إلى تأليف الكتب الدراسية لطلاب المرحلة الإعدادية مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات التي تضمن جودة هذا العمل.

إدخال اللغة الإيطالية في المرحلة الإعدادية

وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة التفاهم مع السفارة الإيطالية على أن يكون دراسة اللغة الايطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى.

وستكون المدة الاجمالية لدراسة اللغة الايطالية بالمدارس الحكومية المصرية ست سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبى المرجعى العام للغات.

تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية

وأعلن وزير التربية والتعليم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل.

ونوه بأن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) هو إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الجهود المشتركة في تنفيذ مراحل هذا المشروع.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا المشروع يعد استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية.

تدريس اللغة الصينية في المرحلة الإعدادية

ووقع السفير الصينى لدى مصر لياو لى تشيانغ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة تفاهم حول إدخال اللغة الصينية في المدارس المصرية كلغة أجنبية ثانية.

وأكد أنه قد استطاع فريق من الخبراء المصريين والصينيين إعداد مقررات دراسية بعد مجهود عدة أشهر ليكون متاحًا لطلاب الصف الأول الإعدادى في بداية العام الدراسى؛ ليتمكن طلاب الصف الأول الإعدادى رسميًا من اختيار اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية.

