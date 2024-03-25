تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل 2024-2025.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب عدد من اللغات الأخرى.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن للطالب له كامل الحرية في اختيار اللغة الثانية خلال المرحلة الإعدادية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية حريصة على تعلم أبناؤها العديد من اللغات، وتمكين كافة المهتمين باللغة الفرنسية من تحسين مستوياتهم.

وأكد وزير التربية والتعليم العلاقات الوطيدة والتعاون الوثيق بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال التعليم قبل الجامعى من خلال العديد من المشروعات التعليمية.

دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

وتابع وزير التربية والتعليم أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية (TREFLE) هو إحدى ثمار تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بجمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا حرص الوزارة على استكمال الجهود المشتركة فى تنفيذ مراحل هذا المشروع.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا المشروع يعد استكمالًا لما تم البدء فيه منذ عام 2018 للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى تحفيز المعلمين من أجل رفع كفاءتهم المهنية.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن الشكر والتقدير لسفير فرنسا في القاهرة، وتقديره البالغ لجهود "الوكالة الفرنسية للتنمية" من أجل الدعم المستمر والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية للمساهمة في تحسين مستوى المعلمين والطلاب الدارسين للغة الفرنسية في مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم وتعزيز التعاون العلمي والثقافي مع الجانب الفرنسي والذي يمتد لسنوات طويلة، والثقة الكاملة في أن تتكاتف هذه الجهود دومًا لدعم نشر تعلم اللغة الفرنسية في مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية وقديمة، مؤكدا حرص فرنسا على تعزيز ودعم التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعى.

