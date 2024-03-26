رئيس جامعة العريش يشارك كلية التربية الرياضية الإفطار الجماعي



شارك الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، كلية التربية الرياضية السادة أعضاء هيئة التدريس والهيكل الاداري في حفل إفطار جماعي بحضور نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والسيد أمين عام الجامعة.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة ،

وقدم سيادته التهنئة للحضور بمناسبة الشهر المبارك ، داعيًا الله عز وجل، أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.

وأكد سيادته أن كلية التربية الرياضية هى شريك هام لنجاح منظومة العمل بالجامعة والارتقاء بها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.

ومن جانبهم أعرب السادة النواب وعمداء الكليات اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم العديد من هذه اللقاء في شهر رمضان المعظم، موجهين تحيتهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ولإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية من في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.