أكرم توفيق يعلق على أزمة الشحات والشيبي: "الاتنين غلطانين"

علق أكرم توفيق، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أزمة الثنائي حسين الشحات ومحمد الشيبي.



وأكد أكرم توفيق خلال برنامج "رامز جاب من الآخر"، أن الشحات والشيبي تجاوزا في بعضهما البعض خلال الأزمة التي كانت بينهما، حيث رد على سؤال رامز جلال بشأن من المخطئ، فقال: "الاتنين غلطانين".

بينما شدد توفيق على أنه أفضل ظهير أيمن في النادي الأهلي، حيث قال: "بالنسبة لي أكرم توفيق في المركز الأول، ثم عمر كمال ثم محمد هاني، ثم كريم فؤاد".

وكان الشحات قد وجه صفعة للشيبي خلال مواجهة الأهلي أمام بيراميدز، مما جعل لاعب السماوي يلجأ للمحاكم المدنية.

الجدير بالذكر أن أكرم توفيق تعرض لعدد من الإصابات خلال تواجده بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مما جعلته يغيب عن المشاركة لعدة مباريات كثيرة.