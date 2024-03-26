الأهلي يختتم مجموعات دورة زد الودية بملاقاة المقاولون غدا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات طولة دورة زد الودية ، التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة أندية عالمية، وهي أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة تضم أستون فيلا وفنربخشة والمقاولون العرب، ومن المقرر أن يواجه فنربخشة مساء اليوم الثلاثاء، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المقاولون غدًا الأربعاء.

يذكر أن فريق أهلي 2006 نجح بالتتويج بالبطولة في العام الماضي، على حساب فينورد الهولندي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل