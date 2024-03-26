ع الطاير

الثلاثاء 26/مارس/2024 - 08:03 م 3/26/2024 8:03:15 PM

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهامًا فى الناتج القومى والتصدير والتشغيل والاستثمار ولأن هناك بنية تحتية متكاملة قوية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى القطاع تتسابق الدول والشركات الأجنبية والإنترناشيونال نحو الاستثمار فى مصر فى صناعة التكنولوجيا المتطورة وتصنيع الإلكترونيات والألياف الضوئية وكل ما يدخل فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومنذ يومين شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقيات تحقق تعاون مصرى هندى لتعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات بمصر وضخ استثمارات هندية جديدة وخلق فرص عمل وتنمية الكوادر البحثية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة تيجاس الهندية بتصنيع منتجات الاتصالات الخاصة بها فى مصر باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية للمنازل. وستحصل الشركة على حوافز من أجل التصدير.

ويتم إنشاء مركز للبحث والتطوير الهندسى، كذلك ستقوم الشركة الهندية بإنشاء مركز للدعم الفنى فى مصر لخدمة العملاء فى السوق المصرى ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأيضًا ستقوم الشركة بإنشاء أكاديمية لتدريب واعتماد المهندسين المصريين من خلال المعهد القومى للاتصالات (NTI) لتوفير الدعم الفنى فى مجالات الشبكات والألياف الضوئية.

وكما يقول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مذكرة التفاهم تعد إحدى ثمار المباحثات التى بدأت فى يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما أن مذكرة التفاهم تعد متكاملة، حيث تشمل تصنيع منتجات الاتصالات فى مصر وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45%، بالإضافة إلى تدريب الشباب على صيانة هذه المنتجات وتقديم الدعم الفنى لها عند تشغيلها، كذلك تشمل إنشاء وحدة للبحث والتطوير فى مجال الاتصالات بالتعاون بين شركة تيجاس والمعهد القومى للاتصالات، يستهدف التعاون مع الهند ضخ استثمارات هندية فى مصر، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات بما يسهم فى زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخفض الواردات الدولارية وخلق فرص تصدير لهذه المنتجات للأسواق المحيطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فى مجال الدعم الفنى وتقديم خدمات الصيانة والتركيب للمنتجات عند تشغيلها، وتنمية الكوادر البحثية فى مختلف مجالات الاتصالات.

رمضانيات

مازالت شركات المحمول الأربع تتسابق فى الفخر والاعتزاز بعدد مشاهدات إعلان رمضان

شركة وى تفخر بأن إعلانها تجاوز ربع مليار مشاهدة شركة فودافون تراهن دومًا على النجم عمرو دياب أورنج عندها النجم أحمد عز وغناء حسين الجاسمى اتصالات من e&

تقدم محمد رمضان نمبر ون وعائلته.

والحقيقة أن إعلانات شركات المحمول الأربع جذابة وتستحوذ على أكثر المشاهدات بالفعل وهناك متعة فى الفرجة على الإعلانات حتى عندما تذاع ألف مرة فى اليوم، ولكن هناك أيضا بعض ملاحظات وتعليقات من الناس تطالب ببذل جهود أكثر فى تقوية الشبكة وتوفير باقات اوفر.

آخر كلام

صدق أو لا تصدق لو أراد أحد أن يتابع مسلسلات رمضان بما يقطعها من إعلانات يحتاج أن يكون اليوم 86 ساعة.