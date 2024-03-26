بسمة وهبة تطل بالأحمر الصارخ

خضعت الإعلامية بسمة وهبة لجلسة تصوير جديدة قبل بدء تصوير حلقة " العرافة".

وبدت بسمة وهبه بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، مكشكش من الأمام، صمم من قماش الساتان الأحمر القاتم وحمل توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بطريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه مما عكس حقيقة ملامحها.

ودائما ما تحرص بسمة وهبة على ارتداء الأزياء التي توفر لها قدر من الاحتشام والاناقة في آن واحد مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

بسمة وهبة

بسمة عصام عبد الجواد وهبة من مواليد 22 يونيو 1972، إعلامية مصرية من مواليد الإسكندرية. قدمت برامج على قناة اقرأ، ثم اعتزلت لفترة، وعادت مرة أخرى ولكن دون حجاب.