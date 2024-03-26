تفاصيل جديدة بشأن وقائع سرقة المواطنين بمصر القديمة

أصدرت النيابة المختصة قرارا بتجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة متعلقات المواطنين بمنطقة مصر القديمة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

و أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المُغافلة".

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه (6) وقائع، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميل "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.