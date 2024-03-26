رئيس جامعة القاهرة ينعي محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم

بخالص الحزن والأسى، نعت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمد مجاهد أستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور محمد مجاهد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم وفاة الدكتور محمد مجاهد، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونعت وزارة التربية والتعليم ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وشغل الدكتور محمد مجاهد العديد من المناصب؛ وكان أمينًا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ عام 2008 وحتى 2018، وقدم العديد من الإسهامات العلمية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المُتقدمة عام 2016.

وأدى الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة اليمين الدستورية فى 14 يونيو 2018 كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.



وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدكتور محمد مجاهد حقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم وزير التربية والتعليم لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

