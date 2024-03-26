وزير التعليم العالي ينعي الدكتور محمد مجاهد

نعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مجاهد أستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

ونعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور محمد مجاهد أستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور محمد مجاهد صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 26 مارس 2024، إثر تعرضه إلى وعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

محمد مجاهد في سطور

وشغل الدكتور محمد مجاهد العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وكان أمينًا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ عام 2008 وحتى 2018.

وقدم الدكتور محمد مجاهد العديد من الإسهامات العلمية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المُتقدمة عام 2016.

وأدى الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة اليمين الدستورية فى 14 يونيو 2018 كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وأعدّ الدكتور محمد مجاهد استراتيجة التعليم الفني الجديدة في مصر، على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام، من أجل تطوير القوى العاملة المصرية المهنية في المستقبل.

وساهم الدكتور محمد مجاهد في فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية التي بدأت في عهده.