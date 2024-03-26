خريطة تحويلات مرورية لاستكمال أعمال المونوريل فى مدينة نصر

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من محطات مشروع المونوريل بمدينة نصر.

تعرف علي خريطة تحويلات مرورية لأستكمال أعمال المونوريل فى مدينة نصر

وأوضح مصدر أمنى ؛ أنه تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من محطات مشروع المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة ، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى لعدد من الشوارع المتقاطعة مع شارع يوسف عباس.

وأشار المصدر الأمنى، إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الثلاثاء لمدة (30 يومًا من الساعة 12:05 صباحًا"ليلًا ونهارًا") وإجراء بعض التحويلات المرورية.

أولًا: محطة الإستاد

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

أما القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران إتجاه العروبة.

أما الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

ثانيًا: محطة الشهيد هشام بركات

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى اتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين وسيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى اتجاه طريق النصر يسلك يمينًا إلى شارع السوق فيسارًا خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيسارًا شارع المهندسين العسكريين فيمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

أما الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

ثالثًا: محطة جامعة الأزهر:

استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الاتجاهين.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا اتجاه شارع الطيران فيمينًا اتجاه شارع على أمين

أما القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى يسلك يمينًا شارع الطيران وإستكمال خط السير.

والقادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يسلك يسارًا شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا شارع الطيران.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إحالة مالك شركة و2 آخرين الي الجنايات بتهمة الاتجار في الترامادول

كما أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.