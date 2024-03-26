إخماد حريق هائل فى قاعة أفراح ومناسبات بالمحلة

نجحت الحماية المدنية بالمحلة الكبرى، في السيطرة على حريق هائل فى قاعة أفراح ومناسبات، قبل الإفطار وأتت النيران على محتوياتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى قاعة أفراح ومناسبات بمدينة المحلة.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، والتهمت النيران محتوياتها بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

براءة 3 متهمين من الاتجار بالمخدرات وإحالة ضابطين بالدقهلية للنيابة

أحالت الدائرة الثامنة في محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية "معاوني مباحث بمركز شرطة السنبلاوين" إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محضر ضبط 3 أشخاص واتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 24311 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2752 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "عاطف.ح.ف" محبوس، و"محمود.ع.ا" محبوس، و"الشحات.ع.ا" هارب، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم في 23 أكتوبر الماضي بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين "هيروين، ونبات الحشيش".

وكان ذلك بقصد الاتجار، وحاز وأحرز المتهمون الأول والثاني والثالث سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وطلقة.وشهد الضابط "أ.م.ع" 28 عامًا، معاون مباحث مركز السنبلاوين، في أقواله بالنيابة العامة أن تحرياته السرية دلته على تأليف المتهمين تشكيلًا عصابيًا بغية الاتجار في المواد المخدرة وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني ولاذ الثالث بالفرار متخليًا عن كيس بالتقاطه وفضه عثر بداخله على 41 لفافة لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيش المتهمين الأول والثاني عثر مع الأول على 95 لفافة لذات الهيروين المخدر وفرد خرطوش مذخر بطلقة و15 كيس لنبات الحشيش المخدر وهاتف محمول.