أجلت الدائره 23 جنايات الجيزة ، محاكمة عاطل ووالده ميكانيكي، لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين في منطقة الجيزة، لجلسة 30 أبريل لحين ورود تقرير خاص المجنى عليه.

30 أبريل .. محاكمة عاطل ووالده ميكانيكي لاتهامهما بالشروع في قتل شاب بالجيزة

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبدالعاطي عبدالشافي.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان «محمد عزت» 33 سنة، و«عزت .ع» 64 سنة، ميكانيكي، شرعا في قتل المجني عليه «مهند السيد فتحي» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، واعدا لهذا الغرض سلاح أبيض وكذلك قطعة حديدية، وما أن لاحظا المجنى عليه توجها نحوه ووجها ضربات متتالية بسلاحيهما استقرت في أماكن متفرقة بجسده.

كما أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مواد مخدرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.