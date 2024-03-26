أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 12 شخصا، تعرضوا للإصابة في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي، على الطريق الحر بعد البوابات اتجاه بنها، بنطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النياية التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي ببنها

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم، إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر، اتجاه بنها بنطاق المحافظة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتبين 12 حالة إصابة تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، فيما ينحي رجال المرور السيارات المشاركة في الحادث من على الطريق، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق.

السيطرة علي حريق ميني باص بالطريق الزراعي بنها - المنصورة

وفي واقعة آخرى،شهد الطريق الزراعي بنها - المنصورة، بمنطقة جمجرة الجديدة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء ، حادث احتراق ميني باص،وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال حريق ميني باص بالطريق الزراعي بنها - المنصورة، بمنطقة جمجرة الجديدة في محافظة القليوبية، حيث انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنتا من إخماد الحريق دون إصابات والبدء في عمليات تبريد، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.