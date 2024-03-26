براءة 11 متهمًا باستعراض القوة وترويع المواطنين في الحوامدية

قضت محكمة جنايات الحوامدية، بـ براءة 11 متهما باستعراض القوة وتهديد وترويع المواطنين وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء فى منطقة الحوامدية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين من الأول حتى السادس استعرضوا القوة والعنف وهددوا بالعنف ضد المجنى عليهم "محمود.ص" و"خالد. ح" و"احمد.ر" و"جمال.ر" والأهالى، بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن اشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية بهدف إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والأهالى بالمنطقة.

واستعرض المتهمون من السابع حتى الحادى عشر القوة وهددا بالعنف ضد "عبدالله. ط" و"سيد م" و"محمود.م"بأن اشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة نارية بهدف إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم والأهالي.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم وشريكه بقتل شاب بسلاح أبيض، بالسجن المشدد 7 سنوات، بعدما أقدم على رش مادة حارقة على وجهه بسبب 300 جنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي وعماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة، وأمانة السر طلعت عبده ورأفت عبد التواب.

كانت أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد عويمر" 28 سنة سائق، "محمد عادل" 23 سنة سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين بعد أن وجهت إليهم تهمة قتل شخص.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 23090 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين ضربا المجني عليه "مصطفى.ي" عمدًا لخلاف مالي استمر بينهما، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الثاني برش مادة حارقة بوجه ليتمكن الأول من تسديد له ضربة بسلاحه الأبيض استقرت برأسه فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، دون أن يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته.

كما وجه إليهم تهمة إحراز بغير ترخيص سلاح أبيض وأدوات (مطواة- بخاخ رادع) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ووجهت للمتهم الثاني إحراز بقصد الإتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف مجري التحريات في التحقيقات: "توصلت تحرياتي إلى وجود خلافات مالية بين المجني عليه "مصطفى يوسف" والمتهم "محمد عويمر"، بسبب 300 جنيه، وقام المجني عليه بالتوجه إلى محل تواجد المتهم، ونشب فيما بينهم حوار قصير انتهى إلى قيام المجني عليه بالتعدي بالضرب على المتهم محمد عويمر لمطالبته برد المبلغ المالي".

وتابع مجري التحريات: "نشبت المشاجرة وحضر المتهم الثاني "محمد عادل" وذلك لمناصرة صديقه المتهم الأول، إذ قام بإحضار بخاخ رادع واستخدمه برشه على عين المجني عليه فأفقده الرؤية مؤقتا، وقام المتهم الأول حينذاك بالتعدي على المجني عليه بضربه بالسلاح الأبيض مطواه قرن غزال كانت بحوزته، وقام بضرب المجني عليه على رأسه من الخلف بناحية الاذن اليسرى، وبسبب تدخل الأهالي تم فض الشجار وقام المجني عليه بالمغادرة لمحل المشاجرة، واستقل دراجة نارية توك توك للعودة إلى منزله، وبعودته إلى المنزل كانت زوجته في استقباله التي رأت به إصابة في الرأس، فطلبت من صديق المجني عليه المدعو "عمرو عبد الفتاح" مساعدتها وتم نقله إلى مستشفى تاج بكفر طهرمس إلا ان المستشفى لم تستقبل حالة المجني عليه في ذلك الوقت، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى القصر العيني، وهناك تم استقبال الحالة وعمل إجراءات طبية سليمة، وخضع لعملية جراحية بالمخ إلا أن المجني عليه توفى عقب وصوله مستشفى القصر العيني بثلاثة أيام".



