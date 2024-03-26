التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة السعودية وطاجيكستان

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مجريات الشوط الأول من مواجهة السعودية أمام طاجيكستان، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



وسيطر منتخب السعودية على أجزاء من الشوط الأول، حيث أضاع فرص مؤكدة للتهديف، في المقابل أهدر المنتخب الطاجيكستاني فرص خطيرة أمام مرمى محمد العويس، حارس المنتخب السعودي.

وكان اللاعب عبد الله الرديف، قد أضاع هدف التقدم للأخضر، بعدما وجه كرة عرضية للمرمى، لكن حارس منتخب طاجيكستان نجح في الإمساك بها.

وشهد الشوط الأول انقطاعًا للكهرباء، لتتوقف لعدة دقائق، مما جعل الحكم يقوم باستأنفها.

وكان مانشيني، مدرب للسعودية، قد بدأ المباراة التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - عون السلولي.

الوسط: محمد البريك - مختار علي - محمد كنو - أيمن يحيى.

الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله رديف - فراس البريكان.

ومن المقرر استضافة الدول الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما نجحوا في الحصول على ملف استضافة المونديال.

يذكر أن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني الماضية، قد انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.