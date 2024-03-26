مقتل أربعة أشخاص في انفجار بكينيا

أسفر انفجار في فندق صغير بالقرب من مركز للشرطة في شمال شرق كينيا عن مقتل أربعة أشخاص .

ووقع الانفجار في بلدة مانديرا الواقعة على الحدود مع الصومال.

سامويل موتونغا

وقال قائد شرطة البلدة سامويل موتونغا، إن اثنين من المصابين في حالة حرجة وسينقلان جوا إلى العاصمة بينما أدخل آخرون إلى مستشفى في مانديرا، كان لدينا ما مجموعه 15 شخصا أصيبوا وفي عملية نقل البعض إلى المستشفى، بما في ذلك ضباط الشرطة، فقدنا اثنين في تلك اللحظة بالذات، ضابط واحد ومدني واحد، وبينما كانوا يتلقون الرعاية، فقدنا ضابطي شرطة آخرين".

وأضافت الشرطة، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت في الفندق وتم تفجيرها بينما كان حشد من الناس يجلسون لتناول وجبة الإفطار.

وحمل المحققون جماعة الشباب المتطرفة مسؤولية الهجوم، لقد بدأنا تحقيقات وأؤكد لكم أننا سنقدم هؤلاء الجناة إلى العدالة. لدينا بعض الخيوط.

وشنت الجماعة، التي لم تعلن مسؤوليتها عن الانفجار، هجمات كبيرة في كينيا والصومال المجاورة.

وكان آخر هجوم لحركة الشباب في مانديرا هو اختطاف طبيبين كوبيين في أبريل 2019.

وجاء الهجوم الأخير بعد هجوم آخر يوم الأحد (24 مارس) في مقاطعة لامو الساحلية في كينيا ، حيث قتل أيضا اثنان من جنود الاحتياط في الشرطة.

ويوجد في المنطقة غابة، والتي غالبا ما كانت موقعا للعمليات الأمنية لأنها مخبأ معروف لمقاتلي حركة الشباب.

وخلال عملية للشرطة في مقاطعة غاريسا يوم الأحد، عثر الضباط على مواد لصنع عبوات ناسفة وبندقية من طراز AK-47 ومجلتين، وفر ثلاثة أشخاص خلال المداهمة.

وتقع المنطقة بالقرب من الحدود الكينية الصومالية التي تسلل منها المتشددون في الماضي وشنوا هجمات.

وكانت الحكومة الكينية قد أعلنت العام الماضي عن خطط لإعادة فتح الحدود مع الصومال، لكنها أجلت في وقت لاحق إعادة فتحها بسبب هجمات المتطرفين.

استأنف قسم من مبنى الركاب 1E في مطار جومو كينياتا الدولي، عملياته بعد إغلاق مؤقت بسبب حادث حريق ، حسبما أعلنت هيئة المطارات الكينية (KAA) يوم الاثنين.

في تحديث حديث ، أكدت KAA الحالة التشغيلية الكاملة للمبنى 1E (T1E) ، قائلة: "بالإضافة إلى بياننا السابق ، يسعدنا أن نعلن أن المبنى 1E (T1E) في مطار جوهانسبرغ الدولي يعمل الآن بكامل طاقته".

ويعزى الحادث، الذي وقع صباح الاثنين، إلى عطل كهربائي داخل المبنى رقم 1E في مطار جومو كينياتا الدولي.

طمأنت KAA الجمهور بأنه تم احتواء الوضع بسرعة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو إصابات. وكإجراء احترازي، تم قطع التيار الكهربائي عن المبنى رقم 1E مؤقتا لضمان سلامة جميع الأفراد داخل المبنى.

لتقليل الاضطراب ، تمت إعادة توجيه جميع عمليات وصول الرحلة إلى المبنى رقم 1A حتى إشعار آخر. تم إجلاء الركاب والموظفين على الفور من المنطقة المتضررة.

يخدم المبنى رقم 1E العديد من شركات الطيران الدولية ، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات ولوفتهانزا.

تمثل إعادة افتتاح المبنى رقم 1E خطوة مهمة في استعادة الحياة الطبيعية للعمليات في مطار جومو كينياتا الدولي في أعقاب الحادث المؤسف.