الجمعة المقبل .. الأهلي في مواجهة سيمبا بتنزانيا بربع نهائي أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل بدولة تنزانيا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض الفريق مرانه مساء الأمس، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الانتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام أبو علي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.