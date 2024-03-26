السعودية تُضيع التقدم أمام طاجيكستان.. فيديو

يسيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مجريات الشوط الأول من مواجهة المنتخب الطاجيكستاني أمام الأخضر السعودي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة.



وأضاع عبد الله الرديف، لاعب المنتخب السعودي، هظف التقدم للأخضر، بعدما قام بتوجيه كرة عرضية للمرمى، لكن حارس منتخب طاجيكستان نجح في الإمساك بها.

وكانت المباراة قد شهدت انقطاعًا للكهرباء، لتتوقف لعدة دقائق، مما جعل الحكم يقوم باستأنفها.

فيديو.. السعودية تُهدر هدف التقدم أمام طاجيكستان

واختار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للسعودية، التشكيل التالي ليبدأ به المباراة:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - عون السلولي.

الوسط: محمد البريك - مختار علي - محمد كنو - أيمن يحيى.

الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله رديف - فراس البريكان.

وتستضيف الدول الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما نجحوا في الحصول على ملف استضافة المونديال.

الجدير بالذكر أن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني الماضية، قد انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.