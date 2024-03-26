بعد ربع قرن.. صدام جديد يجمع بين حسام حسن ومنتخب كرواتيا

يلتقي منتخب مصر مع كرواتيا، في نهائي كأس العاصمة الإدارية، ضمن سلسلة الفيفا اليوم، تكرارا لمواجهة قديمة بين المنتخبين.

لم يتقابل منتخب مصر مع كرواتيا، سوى في مباراة واحدة من قبل، وكان ذلك في عام 1999 قبل 25 سنة.

وجرت المباراة في وقتها كجزء من بطولة ودية، وهي كأس كوريا في سيول، بحضور حشد يبلغ ألفي مشجع.

وشهدت المباراة حضور حسام حسن، المدير الفني الحالي للمنتخب المصري والهداف التاريخي للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير الكرة، في التشكيلة الأساسية.

وشارك إبراهيم في المباراة بالكامل، بينما غادر حسام حسن ودخل بدلا منه عبد الحميد بسيوني، لاعب الزمالك السابق.

حسام حسن

والغريب في الأمر، أن كرواتيا شاركت في هذه المباراة، حيث كانت ثالثة العالم في ذلك الوقت بعد فوزها 2-1، على هولندا في مباراة الميدالية البرونزية، لكأس العالم 1998 في فرنسا.

وسيتكرار الحدث نفسه في المواجهة المقررة اليوم، بعد أن حقق زملاء لوكا مودريتش المركز الثالث، في كأس العالم قطر 2022 من خلال، فوزهم 2-1 أيضًا على المغرب.

حسام حسن ضد كرواتيا

نجح المدرب الحالي للمنتخب المصري حسام حسن في قيادة الفراعنة بتقديم أداء مميز خلال المباراة، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 10 و35، لكن المنتخب الكرواتي تمكن من تقليص الفارق بتسجيلهم هدفًا عبر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادلوا في اللحظات الأخيرة بفضل هدف لاعبهم دافور فيوكرينيتش.

مصر أمام كرواتيا

تُعتبر مباراة كرواتيا هي الثانية لمصر في عهد حسام حسن، الذي تولى تدريب الفراعنة بعد رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج من دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية، أمام الكونغو الديمقراطية عقب ركلات الترجيح.

وفازت مصر في نصف النهائي بنتيجة 1-0 على نيوزيلندا، في اللقاء الافتتاحي تحت قيادة حسام حسن بفضل ركلة جزاء سجلها مصطفى محمد، بينما تجاوزت كرواتيا منتخب تونس، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.