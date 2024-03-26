ضبط دقيق مدعم وتحرير محاضر ضد المخابز المخالفة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، اليوم الثلاثاء عدد من الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار بمركزي اطسا وأبشواي وسنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير محاضر وتقارير تموينية ضد المخابز المخالفة بقرى الفيوم

وأوضح المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية نفذت عدد من الحملات المكبرة على المخابز والأسواق بقرى ومراكز المحافظة، وتمكنت خلالها من ضبط عدد من المخالفات لدى تجار التموين والمخابز بعدد من الإدارات التموينية بالمراكز، حيث تمكنت الحملة في مركز اطسا من ضبط 4 شكاير دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 200 كيلو دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية تم تجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة، وفي مركز أبشواي تمكنت الحملات من عمل محضر تصرف في 100 كيلو دقيق مدعم، بالإضافة إلى تحرير 18 محضر لأصحاب المخابز المخالفة، بينما في مركز سنورس تم ضبط 5 شكائر وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 250 كيلو دقيق مخصص للمخابز البلدية قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز والأسواق.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.