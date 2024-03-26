المنظمة الدولية: ارتفاع عدد وفيات المهاجرين مع إجبار المزيد من الصراع على الفرار

يكشف تقرير المنظمة الدولية للهجرة الجديد، عن اتجاهات مقلقة في وفيات المهاجرين واختفائهم على مدى العقد الماضي.

المهاجرين المفقودين

منذ بدء التتبع في عام 2014 ، توفي أكثر من 63,000 شخص أو فقدوا ويفترض أنهم ماتوا ، وفقا لمشروع المهاجرين المفقودين ، وكان عام 2023 هو العام الأكثر دموية حتى الآن حيث تم تسجيل أكثر من 8,500 حالة وفاة.

تحدث وفاة واحدة من كل ثلاثة مهاجرين في الطريق أثناء الفرار من الصراع

خورخي غاليندو، المتحدث باسم معهد البيانات العالمي التابع للمنظمة الدولية للهجرة:"الأرقام مقلقة للغاية. نرى أنه بعد عشر سنوات ، لا يزال الناس يفقدون حياتهم بحثا عن حياة أفضل، لقد رأينا ، على سبيل المثال ، أن عام 2023 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق مع أكثر من 8500 حالة وفاة، والأسباب متعددة. غالبية الناس ، أكثر من 60 ٪ من الوفيات التي سجلها المشروع هي بسبب الغرق، فقط في البحر الأبيض المتوسط وحده ، نرى ، تم تسجيل أكثر من 28000 حالة وفاة واختفاء ".

ومن بين النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير ارتفاع عدد الوفيات المجهولة الهوية، أكثر من ثلثي المهاجرين الذين تم توثيق وفاتهم لا يزالون مجهولي الهوية

ويشدد التقرير على ضرورة تعزيز البحث والإنقاذ، على الرغم من الالتزامات السياسية واهتمام وسائل الإعلام، فإن وفيات المهاجرين آخذة في الارتفاع.

المنظمة الدولية للهجرة

تدعو المنظمة الدولية للهجرة، إلى تحسين تنسيق عمليات جمع البيانات وتحديد الهوية لتوفير إغلاق للأسر المتضررة.

واليوم، لا يزال مشروع المهاجرين المفقودين قاعدة البيانات العالمية الوحيدة المفتوحة الوصول حول وفيات المهاجرين واختفائهم، حيث يجمع المعلومات من مصادر واسعة النطاق بما في ذلك المخبرين الرئيسيين من الحكومات ومسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وصل ما لا يقل عن 6,560 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى 15 مارس، بانخفاض بلغت نسبته 67.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما وصل 19,937 مهاجرًا إلى السواحل الإيطالية، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية.

وبحسب البيانات، فإن ما يقرب من ثلثي إجمالي المهاجرين وصلوا من ليبيا. وبتحليل بلدان مغادرة القوارب، تبين أنه، على عكس العام الماضي، كان عدد الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا أعلى بكثير من القادمين من تونس.

في الواقع، إذا تم تسجيل 15 وافدًا في الفترة ما بين 2023 يناير و11.988 مارس 7.071 من الطريق التونسي و1.658 من الطريق الليبي، فقد وصل هذا العام 86,1 مهاجرًا "فقط" من تونس بانخفاض 4.860 بالمائة، بينما وصل من ليبيا 31,2 بانخفاض 2024 بالمائة.