منتخب طاجيكستان يُهدر هدف التقدم أمام الأخضر السعودي.. فيديو

أهدر منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم فرصة التقدم أمام نظيره السعودي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة 2026.



وأضاع مهاجم المنتخب الطاجيكستاني هدف التقدم، بعدما قام بتوجيه الكرة برأسه لتتعالى عارضة حارس المنتخب السعودي محمد العويس.

ويسيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مجريات أول 20 دقيقة من مباراة طاجيكستان والسعودية.

فيديو.. طاجيكستان تُهدر هدف التقدم أمام السعودية

وكان المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للسعودية، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - عون السلولي.

الوسط: محمد البريك - مختار علي - محمد كنو - أيمن يحيى.

الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله رديف - فراس البريكان.

وتستضيف الدول الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما نجحوا في الحصول على ملف استضافة المونديال.

الجدير بالذكر أن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني الماضية، قد انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.