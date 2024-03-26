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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعتي آرسنال وريال مدريد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

 تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة مواجهتي آرسنال وريال مدريد المقبلتين في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي.

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وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية، أن الدولي السويسري مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي، تعرض لإصابة قوية خلال تواجده مع منتخب بلاده أثناء التوقف الدولي.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب السويسري تقرر غيابه عن ودية سويسرا أمام أيرلندا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، حيث قرر العودة لصفوف مانشستر سيتي.
ومن المقرر غياب أكانجي عن مواجهتين قويتين لمانشستر سيتي أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
الجدير بالذكر أن أكانجي يعد لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، مدرب الفريق السماوي، فقد شارك أساسيًا  في19 لقاء من أصل 28 مباراة في الدوري الإنجليزي.

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