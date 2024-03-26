محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع لجنه الرقابة على الأسواق لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعًا تنسيقيًّا مع لجنة الرقابة على الأسواق والتي تضم الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وسلامة الغذاء والغرفة التجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي اعلن عن تطبيقنا رئيس الوزراء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لتنخفض الأسعار بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر .

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية، على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والأسواق، للتأكد من انضباط الأسعار، وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات، وتطبيق المبادرة وكذلك المرور الميداني على المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف ومطابقته للموصفات، مشدداً على تحريك جميع الجهات وفرق العمل بشكل متكامل، وتضافر جميع الجهود، للتصدي لجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما أكد المحافظ على الرقابة والتصدي بحزم لحالات احتكار السلع كالدقيق والسكر أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب أو مخالفة القانون، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء .

كما وجه المحافظ بتكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.