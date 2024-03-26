تعليم الإسكندرية تستأنف المقابلات الشخصية للتجديد للموجهين العموم والأوائل للمواد الدراسية





استأنفت لجنة القيادات بتعليم الإسكندرية المشكلة بقرار معالي الوزير المحافظ برئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء الموافق 26 من مارس 2024 إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الإدارة الإشرافية للتجديد للموجهين العموم والأوائل للمواد الدراسية والأنشطة التربوية ووكلاء المدارس بنوعياتها المختلفة ( مدير ووكيل مدرسة تعليم فني ، وكيل ثانوي ، موجه عام وموجه أول تعليم عام ، موجه أول وموجه تعليم فني ، موجه أول وموجه خدمات ) . يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل على تنفيذ وتحقيق استراتيجية الوزارة في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

و كانت اللجنة قد استمعت لمقترحات السادة الموجهين ومديري ووكلاء المدارس للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ، وتعظيم الاستفادة بالمحتوى الرقمي الذي أعدته الوزارة على منصتها الرقمية وبناء وتنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة ومواكبة التحول الرقمي والعمل علي تنشئة جيل واعٍ مبتكر مُحب لوطنه قادر على العطاء مواكب لسوق العمل المحلي والعالمي .