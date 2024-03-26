واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بـ43 مليون جنيه

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل بـ (43 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على بؤرة إجرامية للإتجار بالمواد المخدرة بالجيزة، وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 5 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 7 عناصر "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام، وكمية لمخدر "الآيس" وزنت 5 كيلو جرام، وعدد 500 قرص مخدر لعقار "ترامادول"، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار وسيارتين.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (5 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استكمالا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظاً على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

القبض علي عاطل لاتهامه بقتل أخر بمنطقة الشرابية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي عاطل لاتهامه بقتل أخر بمنطقة الشرابية، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغاً بمقتل شخص علي يد أخر وهروبه عقب ارتكاب الجريمة في نهار رمضان.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن المجني عليه عاطل تشاجر مع المتهم فقام بطعنة ولاذ بالهرب إلي أن تم ضبطه والسلاح المستخدم، وجار مناقشته مم قبل رجال الأمن لكشف ملابسات ارتكابه الجريمة.