3 مكاسب يلاحقها منتخب الجزائر أمام جنوب أفريقيا

يستعد منتخب الجزائر لمباراته الودية الثانية، تحت قيادة المدرب السويسري الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، لمواجهة جنوب أفريقيا مساء اليوم الثلاثاء.

وسيشهد استاد "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائرية، هذه المباراة المثيرة ضمن البطولة الدولية الودية التي تنظم تحت أشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحقق منتخب "محاربي الصحراء"، انتصارا مثيرا على بوليفيا بنتيجة 3-2 يوم الجمعة الماضية، مما أنهى سلسلة النتائج السلبية التي كان يعاني منها، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

استعادة الثقة المفقودة

لم يتعاف بطل أفريقيا السابق، من الخيبات الكبيرة خلال نهائيات كأس الأمم، الأخيرة التي أقيمت في ساحل العاج.

وأظهرت المباراة الأخيرة ضد بوليفيا استمرار معاناة اللاعبين من نقص الثقة، بالإضافة إلى عدم إظهارهم أداءً جيدًا بسبب الضغط الذي يفرض عليهم من قِبَل الجماهير.

ويُعد الفوز على صاحب المركز الثالث، في النسخة الأخيرة من كأس الأمم، سيسهل عملية التعافي قبل بدء المباريات الرسمية في شهر يونيو المقبل، والتي تشمل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب الجزائر

الصعود في تصنيف "فيفا"

يسعى المنتخب الجزائري، لتحقيق تقدم ملحوظ في تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات.

انخفض محاربو الصحراء إلى المركز 43 عالميًا، والسابع في إفريقيا بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا، الأخيرة في مرحلة المجموعات.

تصنيف "فيفا" يعتبر مهمًا جدًا، لأنه يعتمد عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كمعيار أولي، عند إجراء قرعة البطولة القارية.

منتخب الجزائر

منح الفرص للوجوه الجديدة

تشكل مباراة جنوب أفريقيا فرصة، لاختبار الوجوه الواعدة التي يُرشحها النقاد لتحمل المشعل في المستقبل.

بين أبرز اللاعبين الذين يمكنهم أن يلعبوا دوراً مهماً مع المنتخب الشمال إفريقي في المستقبل القريب، يأتي الثنائي محمد بشير بلومي ورفيق غيتان، اللذان يلعبان في الدوري البرتغالي، إلى جانب بدر الدين بوعناني الذي يلعب معارًا من نادي نيس لفريق لوريان.

من المتوقع أن يُعطى فلاديمير بيتكوفيتش الفرصة أيضًا لمصطفى بكرار، مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي، وأيضًا لأنيس حاج موسى، الذي انضم حديثًا إلى الدوري الهولندي.