شباب الصحفيين ترصد آراء المواطنين من 5 محافظات بعد 40 يومًا من إطلاق مبادرة "كلنا واحد"

رصدت جبهة شباب الصحفيين آراء المواطنين بعد 40 يوم من مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطن البسيط .



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: تحظى المبادرة بإقبال جماهيري كبير رغم مرور 40 يوما على إطلاقها وقد شاهدنا ذلك بالصوت والصورة أثناء تجولنا بفروع المبادرة فى 14 محافظة و مستمرين في زيارة باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء شهر رمضان الكريم

اضاف طواله:سر الإقبال الكبير والغير مسبوق من المواطنين يرجع إلى جودة السلع المعروضة وسعرها البسيط بتخفيضات عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 40% بالإضافة إلى إن إنتاج السلع الغذائية حديث ومن افضل الأنواع الشهيرة .



قال علاء الزواوي من مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ: كل الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في دعم المواطن وتلبية احتياجاتة في الشهر الكريم وحقا تحيا مصر وعاشت وزارة الداخلية

أكد وليد حمودة من الإسكندرية: كلنا واحد طوق النجاة للمواطن البسيط وضربة قوية وموجعة لمعدومي الضمير الذين يستغلون المواطنيين لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة وشكرا وزارة الداخلية على هذه المبادرة الوطنية

أوضح نادر نور الدين من المنصورة بمحافظة الدقهلية: مبادرة متميزه والاسعار في متناول الجميع وكل السلع موجودة في مكان واحد وبتخفيضات كبيرة

أشار نبيل يوسف من محافظة المنيا إلي إن" كلنا واحد " مبادرة أسعدت المصريين ورسمت الفرحة في قلوبهم والمنتجات ممتازه والاسعار كويسة ونشكر رحال الشرطة ودورهم الوطني والمشاركة المجتمعية

اضاف عادل نصيح من أسيوط: كلنا واحد جمعت الأسرة المصرية وحققت المعادلة الصعبة سلع ذات جودة عالية بأسعار مخفضة وكل الشكر إلي رجال الداخلية الشرفاء الذين يساندون المواطنين