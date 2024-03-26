بعد إبراهيم دياز.. خطة المنتخب المغربي لإقناع مواهب العالم بحمل قميصه

يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم، العمل بشكل جيد من أجل تعزيز صفوفه، ببعض اللاعبين ذوي الجنسيات المزدوجة، المتواجدين في الملاعب الأوربية.

حقق المشرفي على كرة القدم المغربية، نجاحات كبيرة في ملف اللاعبين المولودين بـ أوروبا، من بينهم الثنائي المنضم حديثًا، وهما صانع الألعاب إبراهيم دياز والجناح الأيسر إلياس بن الصغير.

ويحاول لـ تعزيز تشكيلته ببعض اللاعبين، تمهيدًا لبداية التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

إلياس حسني

إلياس حسني خريج أكاديمية النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، ويُعد من اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، الذين يستهدفهم الاتحاد المغربي.

ويشارك المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا، في فريق السد على سبيل الإعارة، حيث شارك في 4 مباريات خلال الدوري القطري الحالي، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وسبق لإلياس حامل الجنسية الفرنسية، المشاركة في مبارتين مع فريق العاصمة الفرنسية، ولكنه لم يقدم أي مساهمة تهديفية خلالهما.

إلياس حسني

يوسف أخمريش

الجناح الصاعد يوسف أخمريش، الذي يحمل الجنسية الإنجليزية، يشكل جزءًا من خطط المستقبل للمنتخب المغربي، خاصة وأنه أظهر أداءً مبشرًا مع فرق الشباب بـ توتنهام.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في 27 مباراة، مع فريق الشباب هذا الموسم، وقد ساهم في تسجيل 8 أهداف من الـ 17 مباراة التي شارك فيها.

ويُذكر أنه قد وقع مؤخرًا على أول عقد احترافي مع "السبيرز"، في إطار خطة للاستعانة به في الفريق الأول خلال السنوات القادمة.

يوسف أخمريش

آدم أزنو

يهدف منتخب المغرب إلى ضم آدم أزنو، الظهير الأيسر صاحب الجنسية الإسباني، على غرار ما حدث مع إلياس أوخوماش وإبراهيم دياز.

ويمتلك لاعب بايرن ميونخ الجنسيتين المغربية والإسبانية، مما يجعله مؤهلا لحمل قميص المنتخبين الوطنيين، "أسود الأطلس" و"لا روخا".

وسبق لآدم أوزنو أن جلس على مقاعد البدلاء، لفريق بايرن ميونخ في 5 مباريات، خلال الموسم الحالي من الدوري الألماني.