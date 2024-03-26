بحث حالة لـ 200 أسرة من الأولى بقرى كفر صقر بالشرقية تمهيدًا لتوصيل مياه الشرب

أجرى فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أبحاث حالة وزيارات ميدانية لعدد ٢٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة كفر صقر، تمهيداً لتوصيل مياه الشرب لهم، ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة.

وشملت تلك القرى: عزبة عبد الخالق، وقرية حانوت، وعزبة نايف عماد، وعرب مرجاوي، وكفر الحديدي، وقرية الحوامدة، وقرية أبو رجب، وعزبة المهدي، وعزبة منصور بسنجها، وأبن العاص، وعزبة نسيم، وقرية الشافعي، وتليجة، بمركز ومدينة كفر صقر، تمهيدا لتوصيل المياه لهم بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية دون تحملهم أية أعباء مالية.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضرورة التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة، لافتًا إلى أن الشركة تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين، لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة والتعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.