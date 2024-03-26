مسلسل الحشاشين| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز التريند، وذلك بعد طرح برومو العمل الذي خطف الأنظار ونال العديد من الإشادات، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وظهر كريم عبد العزيز فى البرومو وهو يلعب شخصية حسن الصباح وهو يدبر ويخطط للحروب التي ستخوضها الطائفة التي يصفها التريلر بأنها "الطائفة التي أرعبت العالم".

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على المسلسل بقوة ووفرت له ميزانية ضخمة وكل الامكانيات المتاحة حتي يظهر العمل للجمهور فى أحسن صورة.

كما يضع جمهور النجم كريم عبد العزيز رهانًا كبيرًا عليه، خاصة انه يجسد شخصية "حسن الصباح" فى مسلسله الجديد “الحشاشين” ويخوض رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميًا تاريخيًا.

كما تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.