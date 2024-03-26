ربع نهائي كأس مصر .. سموحة ضيفًا على طائرة الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي ، اليوم الثلاثاء نظيره فريق سموحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.



من المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وحرص الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين أمس لشرح العديد من الجوانب الخططية قبل خوض المران الأخير.

وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على هليوبوليس بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية ضمن دور الـ16 من كأس مصر.