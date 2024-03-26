الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ربع نهائي كأس مصر .. سموحة ضيفًا على طائرة الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي ، اليوم الثلاثاء نظيره فريق سموحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر. 

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سيدات سلة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سموحة بدوري السوبر


من المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للفوز بها والتأهل إلى نصف نهائي البطولة. 
وحرص الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين أمس لشرح العديد من الجوانب الخططية قبل خوض المران الأخير. 
وكان رجال طائرة الأهلي قد فاز على هليوبوليس بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية ضمن دور الـ16 من كأس مصر.

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سيدات سلة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سموحة بدوري السوبر
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