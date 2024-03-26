توقيع الكشف الطبى و صرف العلاج ل 1147 مريض بالدخيلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بمنطقة الدخيلة بوحدة الدخيلة لطب الاسرة بمنطقة العجمي بالاسكندرية

والتي تبعد ٢٣ كم عن اقرب مستشفي عام ( مستشفي العامريه العام).

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ، و تحت رعاي اللوا محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٩ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت سيادتها أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٤٧٦ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١٦ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي ، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢٧٤ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٦٩ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ٦ اشعة سينية علاوة على فحص ٢٠٣ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ٤٧٢ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.