العراق تكتسح الفلبين بخماسية وتتأهل لكأس آسيا

اكتسح منتخب العراق نظيره الفلبيني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

بتلك النتيجة تأهل منتخب العراق إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، و ضمن مقعدا في بطولة كأس آسيا 2027 بالسعودية.

سجل أيمن حسين مهاجم العراق الهدف الاول في الدقيقة 14 من ضربة جزاء قبل ان يسجل أمير العماري ثاني الأهداف في الدقيقة 30 ثم أحرز حسين الهدف الثالث بالدقيقة 36 بعدها سجل زيدان إقبال بالدقيقة 62 رابع الأهداف وزيد تحسين في الدقيقة 77 أضاف خامس الاهداف.

العراق متصدر

ويعتلي منتخب العراق صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بينما يملك 4 نقاط منتخب إندونيسيا، وخلفهم فيتنام 3 نقاط ونقطة للفلبين.