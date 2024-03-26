Sprints تجمع 3 ملايين دولار في جولة تمويلية جديدة

أعلنت "Sprints" الشركة المصرية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، عن نجاحها في جمع 3 ملايين دولار في جولة تمويلية جديدة Bridge Round بقيادة صندوق ديسربتيك بالاضافة إلى استثمارات من "EdVentures" و"CFYE"، إلى جانب مستثمرين آخرين.

قام أيمن بازرعة وبسام شرقاوي بتأسيس شركة "Sprints" في عام 2020 باعتبارها شركة رائدة وداعمة للمواهب في قطاع التكنولوجيا، وتقدم حلًا شاملًا لسد الفجوة في هذا المجال، بدءًا من تقييم مجموعات المواهب، وتقديم رحلة تعليمية مخصصة، وضمان الحصول على وظيفة بأعلى أجر، ودعم النمو الوظيفي للخريجين، كما تعد "Sprints" هي أول شركة ناشئة في مجال التعليم بالشرق الأوسط و إفريقيا تقدم برامج توظيف مضمونة، ومنذ إنطلاقها قامت "Sprints" بتقديم أكثر من 2.5 مليون ساعة تعليمية وضمان عملية التوظيف لخريجين من أكثر من 300 شركة حول العالم.

وانطلاقا من رؤيتها الطموحة نحو تعليم مليار متعلم خلال 10 سنوات تقدم "Sprints" رحلات تعليمية مبتكرة ومرنة لتمكين المؤسسات من بناء فرق تقنية رائدة في جميع المسارات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والهواتف المحمولة، وإنترنت الأشياء IOT، والحوسبة السحابية وأمن المعلومات، وتسعى Sprints لإيجاد حلول جذرية لقضية التعليم كونها قضية اقتصادية واجتماعية أساسية، وتشكل "Sprints" جيلًا من المتخصصين والماهرين رقميًا، الذين يتمتعون بالقدرة على الازدهار في عالم مختلف لوظائف المستقبل.

أعرب أيمن بازرعة الرئيس التنفيذي لشركة Sprints عن فخره وسعادته بنجاح الجولة التمويلية الجديدة والتي تأتي لتعزيز رؤية الشركة وخططتها الاستراتيجية للتوسع والاستمرار، حيث يضم فريق الشركة أكثر من 100 موظف و300 مدرب من 12 دولة يستهدفون جميعا دمج الذكاء الاصطناعي بالعملية التعليمية، حيث تمثل هذه الجولة التمويلية تأكيدًا على الجهود المبذولة من جانب فريق العمل ودليل على الرؤية المستقبلية التي تتبناها الشركة للنهوض بالعملية التعليمية مما يؤكد أننا جميعًا نسير في نفس الاتجاه.

أكد يحيى أبو الوفا المؤسس المشارك في صندوق ديسربتيك أننا فخورين بـالنجاح الذي حققته Sprints اليوم والذي مكنها من حصاد جولة تمويلية جديدة تضاف إلى نجاحاتها السابقة منذ انطلاقها في السوق المصرية مما يعكس الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق العمل والقيادة الحكيمة التي تقود الشركة، ونحن في صندوق ديسربتيك نعتبر Sprints شركة استثمارية استراتيجية بالغة الأهمية، ولذلك فنحن متحمسون للمُضي قُدمًا في شراكتنا معهم لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية والمساهمة في نجاحهم المستمر.

