حر وأتربة بالجو.. الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، حيث تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت، وجود أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 31 والصغرى 19

الإسكندرية: العظمى 30 والقاهرة 18

وادي النطرون:- العظمى 31 والصغرى 18

طنطا:- العظمى 30 والصغرى 17

شبين الكوم:- العظمى 31 والصغرى 17

دمنهور:- العظمى 29 والصغرى 18

مطروح:- العظمى 31 والصغرى 17

السلوم:- العظمى 32 والصغرى 17

سيوة:- العظمى 32 والصغرى 16

بورسعيد:- العظمى 30 والصغرى 19

دمياط:- العظمى 27 والصغرى 19

الزقازيق:- العظمى 32 والصغرى 19

المنصورة:- العظمى 28 والصغرى 18

الإسماعيلية:- العظمى 32 والصغرى 20

السويس:- العظمى 31 والصغرى 19

العريش:- العظمى 31 والصغرى 19

رفح:- العظمى 29 والصغرى 18

راس سدر:- العظمى 30 والصغرى 13

نخل:- العظمى 32 والصغرى 8

طابا:- العظمى 29 الصغرى 15

كاترين:- العظمى 26 الصغرى 8

الطور:- العظمى 30 الصغرى 17

شرم الشيخ:- العظمى 30 الصغرى 19

الغردقة:- العظمى 30 الصغرى 19

مرسى علم:- العظمى 30 الصغرى 20

الفيوم:- العظمى 32 الصغرى 18

بنى سويف:- العظمى 32 الصغرى 18

المنيا:- العظمى 33 الصغرى 17

أسيوط:- العظمى 32 الصغرى 17

سوهاج:- العظمى 32 الصغرى 18

قنا:- العظمى 33 الصغرى 19

الأقصر:- العظمى 33 الصغرى 19

أسوان:- العظمى 33 الصغرى 20

أبو سمبل:- العظمى 32 الصغرى 16

الوادي الجديد:- العظمى 31 الصغرى 16

شلاتين:- العظمى 29 الصغرى 18

أبو رماد:- العظمى 28 الصغرى 19

حلايب:- العظمى 26 الصغرى 19

رأس حدربة:- العظمى 29 الصغرى 18