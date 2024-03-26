الإسكندرية: تحرير 38 محضر بأسواق المنتزة

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة موسعة للتفتيش على الأسواق والتأكد من جودة السلع الغذائية والتأكد من عدم حجبها عن المستهلكين بدائرة حي المنتزة، بمشاركة مديرية "التموين والطب البيطري والأمن الصناعي والقوى العاملة والتفتيش الصيدلي والصحة، وشركة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، والرصد البيئي، بالمحافظة، المتابعة العامة بالمحافظة".

واستهدفت الحملة شوارع "ملك حفني بحري، ابو رديس، شارع 22"، وأسفرت عن غلق محل لحوم مجمدة، والتحفظ على 50 حالة إشغال متنوعة، وتحصيل إجمالي غرامات 26 ألف جنيه، تحرير 38 محضرا وإنذارا من قبل الجهات الخارجية كل فيما يخصه. كما نفذت الحملة إزالة التعديات لتشوينات وأسوار بإجمالي مساحة 200 م2، وإزالة حوائط بأحد العقارات بشارع 41 أبو عجيلة بالإضافة إلى إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بالعقار الكائن 6 شارع محمد عوض جبريل والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.