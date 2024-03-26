جنايات الإسكندرية تؤيد حكم السجن 6 سنوات على سائق لاستعراضة القوة

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي الزقم، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لاتهامه باستعراض القوة وإحراز مواد مخدرة.

تعود وقائع القضية رقم 30788 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ضبط متهم باستعراض القوة وحيازة مواد مخدرة.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء ضبط المتهم "ك.ع.أ" سائق نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطه وإحضاره، قاوم القوة الأمنية وأشهر سلاح أبيض "سكين" وحاول التعدي على أفرادها.

وألقت القوة الأمنية القبض على المتهم واستخلصت السلاح الأبيض من يده وعثر بحوزته على 39 لفافة لمخدر الهيروين، فيما اعترف المتهم في التحقيقات بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته والتي أصدرت حكمها المتقدم وأيدته محكمة الاستئناف.