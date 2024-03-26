نيفين عثمان: "بابا جه" عمل مليء بالرسائل الإنسانية والتربويّة

توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الأستاذة نيفين عثمان بالشكر والتقدير إلى صناع مسلسل بابا جه لرسالته الإنسانية القوية والمعنى الهادف الذي حمله، من خلال تناول علاقة الأب بأبنائه ودوره الهام في حياتهم وتأثيره في تكوينهم النفسي.

وأكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أهمية دور الأب في تماسك الأسرة ومساهمته في خلق قيم وتقاليد عائلية وتوفير بيئة مستقرة للأطفال، فدور الأب له عظيم الأثر في مختلف مراحل حياتهم، مؤكدة على أنه لم يفت الوقت أبداً لمراجعة علاقتنا بأبنائنا فكل يوم هو فرصة جديدة لتحسين وتوطيد علاقتنا بهم، مناشدة الأباء والأمهات أن يبنوا جسوراً من الحب والود بينهم وبين أبنائهم وأن يكونوا لهم الملاذ الآمن.

وأكدت "عثمان" على أهمية دور الإعلام وما يقوم به من نشر الوعي حول القضايا المختلفة فهو القوة الناعمة التي لها أثر كبير في تغيير الوعي وترسيخ وإعادة بناء منظومة القيم، مثمنة على الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على القضايا الهامة، مشيدة بالأداء المبهر للطفلة الموهوبة لافينيا نادر على دورها المتميز في المسلسل.

الأم هي العمود الفقري وصمام الأمان وأساس تماسك الأسرة

وفي سياق مختلف كانت قد جهت نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة التحية والتقدير لكل أم وفتاة كان لها آثر عظيم في حياة من حولها، قائلة : الأمهات والفتيات هن صانعات المستقبل بعاطفتهن ودفئهن، لا يدخرن جهدًا في العطاء أو بذل الكثير دون حساب، أننا اليوم نقف تحية إعزاز وتقدير لدورها العظيم، فالأم هي العمود الفقري للأسرة، وصمام الأمان وأساس تماسك الأسرة وتلاحم أفرادها، هي مصدر السعادة والأمان، هي الحضن الدافي والمدرسة الأولى في حياة كل طفل فالأمومة قصة كفاح ونجاح

وأكدت أمين عام المجلس على دور الأم الهام والمحوري في حياة أطفالها ولا سيما في فترة الطفولة المبكرة ومن هنا يأتي اهتمام وزارة الداخلية بالأمهات الحاضنات نزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل باعتبار أن هذا حق أصيل من حقوق الطفل في أن يكون ملاصق لأمه في هذه المرحلة الدقيقة من عمره وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأطفال صحيا واجتماعياً ونفسيا.



وأعربت المهندسة نيفين عثمان، خلال مشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية قطاع الحماية المجتمعية بمراكز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم

عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية المتميزة موجهة الشكر إلى وزارة الداخلية على الدعوة الكريمة، مثمنة جهود الوزارة بالتطوير الذي لحق بمراكز الإصلاح والتأهيل وتغيير الفلسفة العقابية إلى إعادة التأهيل مرة أخرى وفقا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان وتفعيلا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة متكاملة لحقوق الإنسان المتأصلة في الكرامة الإنسانية.

وعلى هامش الاحتفالية حرصت المهندسة نيفين عثمان على تقديم الهدايا العينية للنزيلات المتميزات وابنائهن وبعض الفتيات المثاليات تقديرا لدورهن.

، جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد اللواء حازم عز العرب رئيس قطاع الحماية المجتمعية وعددًا من قيادات وزارة الداخلية.